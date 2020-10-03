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اشراقات النور والخضرة عندما يلفها الضباب في محافظة النماص
منذ ساعة
778
1
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أحدث التعليقات
برق امصحا
لمجرد المشاركة في الحدث....عاطفة باردة غير صادقة...وابيات غير مؤثرة لا تظهر فيها تنهدات الحزن ولا ألم الفراق
Z
موفقين يا عالميون..
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون مدرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم كثر انفجاراتهم وعجل بدمارهم .. آمين ,,
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