برونو هنريكي في طريقه لصفوف نادي الاتحاد

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحالي اقترب من التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي برونو هنريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي.
وأوضحت التقارير، أن مجلس إدارة نادي بالميراس البرازيلي أكد أنه سوف يرحب بفكرة رحيل لاعبه لدوري المحترفين في حال وصول عرض مالي جيد للاعب، بينما الراتب المرتفع للاعب الوسط صاحب الـ 30 عامًا يدفع الإدارة البرازيلية إلى التخلي عنه في أقرب فرصة، مما يسهل مهمة الإدارة الاتحادية في التعاقد معه.
وتجدر الإشارة، إلى أن اللاعب البرازيلي سبق له وأن خاض تجربة احترافية مع نادي باليرمو الإيطالي، وخلال العام الماضي كان اللاعب محط أنظار العديد من الأندية الصينية، لكنه جدد عقده مع ناديه بالميراس حتى عام 2023.