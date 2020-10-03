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"تويتر " يرد على من يتمنون الموت لـ "ترامب "

Time منذ ساعة
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"تويتر " يرد على من يتمنون الموت لـ "ترامب "

واشنطن (صدى):
في رد فعل سريع ، حذر موقع التدوينات المصغر " تويتر " من التغريدات التي تتمنى الموت لأي شخص ، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي " ترامب " بعد إصابته بكورونا .

وأكد " تويتر " أن هذه التغريدات " مخالفة لقواعدنا " وأنه سيقوم بإزالة أي تغريدات تنتهك هذه السياسة ، لكنه أشار أنه لا يعني تعليق الحسابات تلقائياً .

وشهد موقع "تويتر " ردود فعل واسعة بعد إعلان " ترامب " إصابته هو وزوجته ، خاصةً في ظل تصاعد صوت المعارضة عليه مؤخراً .

وانتقل " ترامب " للجناح المخصص له في مركز " والتر ريد " الطبي ليحضع للعلاج .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمه
ال ال
صح لسانك ي الامير والله يرحم صباح المحبه ويجعل مثواه الجنه انا لله وانا اليه راجعون
ابو محمد 😎 ✍️
بألف قبااس ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. اضحكني العنواان ............. متعووب عليه بصراحه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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