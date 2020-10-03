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إجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية

Time منذ ساعة
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إجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، عن إجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية، لافتة إلى أن هناك إجراءات خاصة بالهيئة وأخرى خاصة بوزارة العدل.

وشملت الإجراءات زيارة موقع الهيئة (هنـــــــــا) واختيار خدمة ضريبة التصرفات العقارية، وإدخال بيانات البائع ورقم الصك أو العقد، والإفصاح عن طبيعة العقار ونوعه، وإدخال قيمة البيع واحتساب مبلغ الضريبة، وإصدار فاتورة سداد بنسبة 5 % من قيمة البيع وسداده.

وفي السياق نفسه، تضمنت الإجراءات الخاصة بوزارة العدل: إنهاء عملية الإفراغ لدى كاتب العدل بعد سداد الضريبة، وتوثيق العقد من خلال إشعار البائع بإتمام العملية.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمه
ال ال
صح لسانك ي الامير والله يرحم صباح المحبه ويجعل مثواه الجنه انا لله وانا اليه راجعون
ابو محمد 😎 ✍️
بألف قبااس ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. اضحكني العنواان ............. متعووب عليه بصراحه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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