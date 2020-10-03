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بالصور.. جناح «ترامب» للحجر الصحي بعيداً عن البيت الأبيض

Time منذ ساعة
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بالصور.. جناح «ترامب» للحجر الصحي بعيداً عن البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
انتقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض إلى الجحناح المخصص له للحجر الصحي في مركز " والتر ريد " الطبي بعد إصابته بكورونا .

ويعد هذا المركز من أكبر المراكز الطبية في الولايات المتحدة ، حيث يشرف عليه كبار الأطباء وبه نحو 7000 موظف ، و88 مبنى .

أما جناح " ترامب " فيحمل رقم 71 ويتكون من 6 غرف مخصصة للمسؤولين رفيعي المستوى .

ويعالج " ترامب " فريق طبي هام من بينه " كوني ماريانو " طبيب " جورج دبليو بوش " ، و" بيل كلينتون " سابقاً ، وتم تزويد الجناح الفخم بأجهزة الحماية والإتصالات .

 

 

 

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمه
ال ال
صح لسانك ي الامير والله يرحم صباح المحبه ويجعل مثواه الجنه انا لله وانا اليه راجعون
ابو محمد 😎 ✍️
بألف قبااس ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. اضحكني العنواان ............. متعووب عليه بصراحه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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