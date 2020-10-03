القبض على 5 مقيمين سرقوا أحد المستودعات بجدة

جدة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم السبت، من القبض على خمسة مقيمين سرقوا أحد المستودعات بجدة.
ومن جانبه ، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة محافظة جدة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (5) مقيمين من الجنسية اليمنية تورطوا بسرقة محتويات أحد المستودعات في المحافظة بعد الاعتداء على حارسه وتقييده.
واوضح الرائد محمد الغامدي أن قيمة المسروقات بلغت 200 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.