زعيم كوريا الشمالية يبعث رسالة لترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

واشنطن (صدى):
وجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم السبت، رسالة إلى الرئيس الأمريكيدونالد ترامب الذي ثبُتت إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، متمنيًا له فيها التعافي "في أسرع وقت".
وأعرب كيم، عن تعاطفه مع الرئيس الأمريكي والسيّدة الأولى؛ حيث يأمل في أن يتماثلا للشفاء في أسرع وقت ويأمل بأن يتغلّبا على ذلك، وأرسل إليهما تحيّاته الحارة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرسل كيم مثل هذه الأمنيات إلى زعيم ثبتت إصابته بكوفيد-19، فيما كان ترامب قد غادر البيت الأبيض مساء الجمعة دون أيّ مساعدة وشوهد يضع كمامة خلاله توجهه نحو المروحية الرئاسية التي نقلته إلى مستشفى في ضاحية واشنطن لتلقي العلاج بعد إصابته بكوفيد-19.