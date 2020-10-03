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«الشورى» يدعو لدراسة تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بأثر رجعي ورًد فارق الضريبتين

Time منذ ساعتين
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«الشورى» يدعو لدراسة تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بأثر رجعي ورًد فارق الضريبتين

الرياض (صدى):
طالب أعضاء بمجلس الشورى بدراسة تطبيق قرار فرض ضريبة التصرفات العقارية الـ 5 % بدلاً من ضريبة القيمة المضافة الـ 15 % على العقارات بأثر رجعي .

وأكد أعضاء الشورى أن تطبيق القرار بأثر رجعي ممكن نظراً لمرور ثلاثة شهور فقط على تطبيق ضريبة الـ 15 % ، ولم تمر عليه سنوات أو شهور طويلة .

وأشاروا إلى ضرورة إعداد دراسة وافية بالأرقام عن التوريدات العقارية خلال الثلاثة أشهر الماضية حتى تعم الفائدة ، وبذلك يمكن رد فارق الضريبتين لأصحاب العقارات خلال تلك الفترة .

وحتى أمس الجمعة ، أشارت " الزكاه والدخل " أن القرار لن يسري بأثر رجعي وأن تطبيقه سيبدأ من يوم 4 أكتوبر الجاري ، على اعتبار عدم دراسة الأمر بعد .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمه
ال ال
صح لسانك ي الامير والله يرحم صباح المحبه ويجعل مثواه الجنه انا لله وانا اليه راجعون
ابو محمد 😎 ✍️
بألف قبااس ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. اضحكني العنواان ............. متعووب عليه بصراحه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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