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الحصيني : اليوم أول أيام طالع الصرفة وستنخفض الحرارة في الأسبوع المقبل

Time منذ ساعة
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الحصيني : اليوم أول أيام طالع الصرفة وستنخفض الحرارة في الأسبوع المقبل

الرياض (صدى):
أعلن الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم السبت، هو أول أيام طالع الصرفة، الذي يعد آخر نجوم سهيل، وعدد أيامه 13 يوما.

وأضاف أن عقب أيام طالع الصرفة سيأتي أجمل وأفضل وقت للمطر، هو الوسم الذي يوافق دخوله 1442/2/29هـ، مبرراً سبب تسمية العرب هذا النجم باسم الصرفة لإنصراف الحر عند طلوعه بشكل تدريجي.

وأكد أن الأيام المقبلة سيكون الجو خلالها مائل إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجياً، مع بقاء الجو حار نسبي في الظهيرة وتزداد برودة الليل، متوقعاً أن يشهد الأسبوع القادم، انخفاضاً في الحرارة، وسيكون مقدار الانخفاض من ثلاث إلى أربع درجات مئوية.

كما توقع استمرار الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان.

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أحدث التعليقات

عبد الوهاب الدوسري
ابوخالد أبها ياكذاب ياتكفيري عمر بن الخطاب الخطاب كان يأمر الامه الجواري بعدم التستر أليست ألمه امرأة وينطبق عليها ماينطبق على الحره وهذا حكم من ١٤٠٠ عام وعمل به الصحابه لاتصدقون كلام المدلس الدجال ابو خالد أبها
فهد العتيبي
ابوخالد أبها كل كلامك غير صحيح واكاذيب كشف الوجه جائز عند اغلب المذاهب الإسلامية انت متعصب لفكر السلفيه الضاله لايوجد نص بتحريم كشف الوجه أو الشعر كلامك عباره عن أكاذيب تتناقض مع القرآن
كأس الدهاق 彡
الله يرحمهم ويرحم موتى المسلمين
محمد السيد
الادله على كشف الوجه كثيره التغطيه فقط للصدر والعوره وماعدا ذالك جائز كشفه وكل تفسيرات الايات
محمد المطيري
كشف الوجه جائز عند اغلب العلماء والحجاب هو الجدار وليس مايروج له اتباع السلفيه التكفيريه هذه الحقيقه

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