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وليد الفراج : النصر طريقنا لتحقيق اللقب الـ 15 آسيويا

Time منذ ساعة
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وليد الفراج : النصر طريقنا لتحقيق اللقب الـ 15 آسيويا

ماجد محمد (صدى):
تمنى الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، التوفيق لنادي النصر في المباراة التي سيخوضها اليوم، السبت، أمام فريق بيرسبوليس الإيراني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الفراج على حسابه بموقع تويتر، إن الأندية السعودية حققت 14 لقباً آسيوياً، منها 3 حققها الهلال، و2 حققها الاتحاد بدوري أبطال آسيا.

ولفت إلى أن الهلال فاز مرتين بكأس الكؤوس، بينما فاز بها القادسية والشباب والنصر والاتحاد مرة واحدة فقط، في حين فاز الهلال مرتين بكأس السوبر، بينما فاز النصر به مرة واحدة فقط، مضيفاً أن النصر سيكون طريقا لحصاد اللقب الـ 15 آسيويا.

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أحدث التعليقات

عبد الوهاب الدوسري
ابوخالد أبها ياكذاب ياتكفيري عمر بن الخطاب الخطاب كان يأمر الامه الجواري بعدم التستر أليست ألمه امرأة وينطبق عليها ماينطبق على الحره وهذا حكم من ١٤٠٠ عام وعمل به الصحابه لاتصدقون كلام المدلس الدجال ابو خالد أبها
فهد العتيبي
ابوخالد أبها كل كلامك غير صحيح واكاذيب كشف الوجه جائز عند اغلب المذاهب الإسلامية انت متعصب لفكر السلفيه الضاله لايوجد نص بتحريم كشف الوجه أو الشعر كلامك عباره عن أكاذيب تتناقض مع القرآن
كأس الدهاق 彡
الله يرحمهم ويرحم موتى المسلمين
محمد السيد
الادله على كشف الوجه كثيره التغطيه فقط للصدر والعوره وماعدا ذالك جائز كشفه وكل تفسيرات الايات
محمد المطيري
كشف الوجه جائز عند اغلب العلماء والحجاب هو الجدار وليس مايروج له اتباع السلفيه التكفيريه هذه الحقيقه

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