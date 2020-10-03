وليد الفراج : النصر طريقنا لتحقيق اللقب الـ 15 آسيويا

ماجد محمد (صدى):
تمنى الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، التوفيق لنادي النصر في المباراة التي سيخوضها اليوم، السبت، أمام فريق بيرسبوليس الإيراني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال الفراج على حسابه بموقع تويتر، إن الأندية السعودية حققت 14 لقباً آسيوياً، منها 3 حققها الهلال، و2 حققها الاتحاد بدوري أبطال آسيا.
ولفت إلى أن الهلال فاز مرتين بكأس الكؤوس، بينما فاز بها القادسية والشباب والنصر والاتحاد مرة واحدة فقط، في حين فاز الهلال مرتين بكأس السوبر، بينما فاز النصر به مرة واحدة فقط، مضيفاً أن النصر سيكون طريقا لحصاد اللقب الـ 15 آسيويا.