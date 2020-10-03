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مواطنون يفتحون النار على الرئيس التركي بعد تطاوله على دول الخليج:" اخرس يا أردوغان "

Time منذ 9 ساعات
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مواطنون يفتحون النار على الرئيس التركي بعد تطاوله على دول الخليج:" اخرس يا أردوغان "

ماجد القزيز (صدى):
تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهجوم حاد  بعد تهديداته المستمرة بغزو الدول العربية والخليج، حيث اعتاد أردوغان استفزاز العرب بتصريحات التي تحمل بين طياتها الحقد والغل.

وأطلق مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي  هاشتاقا تحت عنوان " اخرس يا أردوغان " للرد على تطاول أردوغان على الخليج، موضحين أن أردوغان لن يستطيع استهداف ترابط الخليج بتصريحاته المستفزة.

وانهالت التعليقات من قبل المواطنين على الهاشتاق وجاءت كالتالي:" يظن الأحمق ‎أردوغان أن بإمكانه استهداف ترابط حكام الخليج مع بعضهم، إن لم تكن هذه هي الحماقة فما هي  ترابط الأسر الحاكمة في الخليج أمر لايدركه القادمون من القاع "، " يكفيك ضعفا  أنك ما تتجرأ ذكر ‎الدولة العظمى اللي تقصدها ".

‏‎وتضمنت التعليقات الآتي:" العالم العربي كشف مخططات أردوغان وحركته السياسية القذرة لاعادة أمجاد اجداده العثمانيين الذين ثعو في الأرض فساداً بالقتل وسفك الدماء "، " مايحمله العثماني من حقد متوارث على العرب لايحمله أحد آخر  وما سفالة أردوغان يوم بغريبة احذروا ‎تركيا ياسادة ".

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أحدث التعليقات

القرشي
تكاد ألأرض أن تبتلعنا وتكاد السماء أن تطبق علينا وتكاد البحار أن تغرقنا بسبب صمت ألأغلبية أمام إنتشار هذا الفساد والإنحلال والإنحطاط ألأخلاقي في بلادنا !!! فإلى متى يستمر هذا الصمت ؟
لا غالب الا الله
ههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
فسقانين ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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