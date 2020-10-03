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صورة تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز في ثاج بالمنطقة الشرقية 

Time منذ 10 ساعات
Views 4364
صورة تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز في ثاج بالمنطقة الشرقية 

عادل الحربي (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- في ثاج بالمنطقة الشرقية، مما أثارت إعجاب المواطنين.

وتعود الصورة النادرة للملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه- بثاج لعام ١٣٢٩هـ / ١٩١١م، حيث لاقت تداولا وتفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

وبدا في الصورة التاريخية الملك عبدالعزيز- رحمه الله- برفقته عدد من الأمراء ومنهم الأمير محمد بن عبدالرحمن الفيصل والأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي، والأمير سعد الأول بن عبدالرحمن الفيصل والأمير سعود بن عبدالرحمن الفيصل والأمير تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود والأمير عبدالله بن عبدالرحمن الفيصل.

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أحدث التعليقات

القرشي
تكاد ألأرض أن تبتلعنا وتكاد السماء أن تطبق علينا وتكاد البحار أن تغرقنا بسبب صمت ألأغلبية أمام إنتشار هذا الفساد والإنحلال والإنحطاط ألأخلاقي في بلادنا !!! فإلى متى يستمر هذا الصمت ؟
لا غالب الا الله
ههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
فسقانين ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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