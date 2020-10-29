بالفيديو.. الزيد: العمل التكاملي بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة على المراحل السنية "احترافي" 

ماجد محمد (صدى):
قال اللاعب المعتزل والمدير التنفيذي الرياضي لنادي الشباب سابقاً خالد الزيد إن العمل التكاملي بين وزارة الرياضة و اتحاد الكرة على المراحل السنية رائع وعمل مؤسسي واحترافي.
وأوضح الزيد خلال حواره عبر برنامج " الديوانية ":" لولا ظروف الجائحة لشاهدنا العديد من البرامج ".
وأشار إلى أن المنتخب السعودي سيكون له بصمة واضحة في الوصول إلى نهائيات كأس العالم على هذه الفئة، مضيفا:" متفائل كثيرا بالكوادر الفنية القائمة مثل الكابتن عبدالوهاب والكابتن عبدالله الواكد لامتلاكهما القدرات الجيدة والخبرة لتدريب المراحل السنية.