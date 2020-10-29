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بالفيديو.. الزيد: العمل التكاملي بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة على المراحل السنية "احترافي" 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الزيد: العمل التكاملي بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة على المراحل السنية "احترافي" 

ماجد محمد (صدى):
قال اللاعب المعتزل والمدير التنفيذي الرياضي لنادي الشباب سابقاً خالد الزيد إن العمل التكاملي بين وزارة الرياضة و اتحاد الكرة على المراحل السنية رائع وعمل مؤسسي واحترافي.

وأوضح الزيد  خلال حواره عبر برنامج " الديوانية ":"  لولا ظروف الجائحة لشاهدنا العديد من البرامج ".

وأشار إلى أن المنتخب السعودي سيكون له بصمة واضحة في الوصول إلى نهائيات كأس العالم على هذه الفئة، مضيفا:" متفائل كثيرا بالكوادر الفنية القائمة مثل الكابتن عبدالوهاب والكابتن عبدالله الواكد لامتلاكهما القدرات الجيدة والخبرة لتدريب المراحل السنية.

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أحدث التعليقات

هواوي فلنسيا
انشالله على طول بره
عبدالله
المقاطعة علاج إقتصادي قوي وفعال، الكلام يطول بس بسبب ردك في الأعلى اعتقد انك ضد المقاطعة، لذلك لن أتعب نفسي بالإسهاب بالرد عليك
أم عبداللّٰه
يه
دكتور رايق بن فايق
الفساد الأخلاقي غير مقبول ابدا خاصة في بلد عربي مسلم وله عواقب وخيمة مع مرور الوقت يكفي غضب الله جل في علاه نسأل الله السلامة
N.Nawaf
للإخوة اللي ما يجهلون حقيقة عدد التعاقدات للأندية، والعدد المسموح بتسجيلهم في سجلات الفريق في الدوري. ١. يحق لأي نادي التعاقد مع أي لاعب حيث يمتلك بطاقته الاحترافية، يعيره، يبيعه بأغلى فيتعبر استثمار، يبقيه لاستخدامه في بطولات أخرى غير بطولة الدوري، يفسخ عقده، النادي حر. ٢. يسمح لكل نادي سعودي تسجيل عدد ٧ أجانب فقط في سجلات الفريق في بطولة الدوري فقط.

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