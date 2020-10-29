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ميلان يقهر سبارتا براغ بثلاثية في الدوري الأوروبي وهزيمة مفاجئة لتوتنهام

Time منذ 30 دقيقة
Views 1403
ميلان يقهر سبارتا براغ بثلاثية في الدوري الأوروبي وهزيمة مفاجئة لتوتنهام

وكالات (صدى):
انتزع فريق ميلان الإيطالي فوزًا ثمينا من سبارتا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وحقق ليستر فوزا ساحقا على مضيفه آيك أثينا بهدفين مقابل هدف، في حين تغلب سبورتنج براجا بالنتيجة ذاتها على مضيفه زوريا لهوهانسك الأوكراني.

وفاز فياريال الإسباني على مضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما تغلب مكابي تل أبيب الإسرائيلي على مضيفه سيفاس سبور التركي بهدفين مقابل هدف.

 وهزم توتنهام الإنجليزي أمام مضيفه أنتويرب البلجيكي صفر / 1، وفي المجموعة ذاتها تغلب لاسك لينز النمساوي على لودوغوريتس البلغاري 4 - 3.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خيبه الله فوق ما خيبه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خيبه الله فوق ما خيبه

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