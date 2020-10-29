تعليق النائب العام على تخصيص 500 ألف ريال لذوي المتوفين بكورونا في القطاع الصحي

الرياض (صدى):
علق النائب العام الشيخ سعود المعجب، على قرار مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ 500 ألف ريال لذوي كل ممارس صحي انتقل إلى رحمة الله بسبب كورونا، سواء أكان عاملاً بالقطاع الصحي الحكومي أو الخاص، من المدنيين والعسكريين.
ولفت معالي النائب العام إلى النظرة الحانية لذوي المتوفين، استشعاراً من القيادة الحكيمة للدور الكبير الذي اضطلع به أبطال الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الجائحة.
وأوضح معاليه أن هذا القرار يأتي امتداداً للقرارات الموفقة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، لمحاصرة هذه الجائحة، ما جعل المملكة في طلائع الدول ذات الكفاءة العالية في التعامل معها.