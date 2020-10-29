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محامي يوضح المناطق الممنوعة من التملك ويكشف المستندات المطلوبة لتسجيل الملكيات العقارية (فيديو)  

Time منذ ساعة
Views 2100
محامي يوضح المناطق الممنوعة من التملك ويكشف المستندات المطلوبة لتسجيل الملكيات العقارية (فيديو)  

عادل الحربي (صدى):
كشف المحامي والقاضي السابق في ديوان المظالم  فضل بن شامان عن الأوراق والإجراءات المطلوبة لتسجيل الملكيات العقارية تحت مظلة هيئة عقارات الدولة.

قال فضل بن شامان خلال حواره ببرنامج " يا هلا ":" يجب أن تكون الأوراق والمستندات مكتوبة ومحررة، ألا يخالف كلام المصورات الجوية لدى الجهات المختصة ".

وأضاف:" الطلبات ميسرة من خلال رفع مساحي وكروكي معتمد من أحد المكاتب المعتمدة "، مشيرا إلى المناطق الممنوعة من التملك وهي حدود الحرمين الشريفين المشاعر، المرتفعات الجبلية، مناطق السيول، الأودية، الأراضي الساحلية.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خيبه الله فوق ما خيبه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خيبه الله فوق ما خيبه

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