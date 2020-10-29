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بالفيديو.. قانوني: "لامبرر لفحص الأعضاء التناسلية للنساء في مطار الدوحة"

Time منذ 19 دقيقة
Views 1422
بالفيديو.. قانوني: "لامبرر لفحص الأعضاء التناسلية للنساء في مطار الدوحة"

ماجد القزيز (صدى):
علق المستشار القانوني إبراهيم الأبادي، على إجبار بعض النساء على الخضوع لفحوص طبية وتعريتهن لدى مغادرتهن قطر.

وقال المستشار القانوني لبرنامج " ياهلا " : لا مبرر قانوني لتجريد النساء من الملابس وفحص الأعضاء التناسلية في مطار الدوحة، وهذا أمر غير مباح في أي شريعة إنسانية، والناقل الجوي مسؤول عن أي ضرر يقع على الراكب ويجب أن يحاسب.

وأضاف : المفرتض أن تحترم قطر القوانين، لذلك تحركت العديد من الجهات الحقوقية، لمنع هذه التصرفات.

وتابع : لا يسبق لأي دولة في العالم أن قامت بهذه الجريمة الشنيعة، حيث أن الحكومة الأسترالية حاليا تطالب بمحاسبة من انتهك القوانين، فالتعويض المالي واجب وعلى الدول جميعًا أن تأخذ موقف.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ...
ابو محمد 😎 ✍️
اعانكم الله ونصركم ياجنود الحرمين الشريفين على عدوكم وسدد رميكم .. آمين ..
abdul
ليست قبلة عفوية. بس لا ندري كم مليون دولار بتكلّفه هذه القبلة .
ابو محمد 😎 ✍️
عود هاالتمساح ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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