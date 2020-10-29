الأعداد السابقة للصحيفة

فيديو لشاب يتحرش بفتاة في الطائف يثير الجدل

Time منذ ساعة
Views 3328
Comment 4
فيديو لشاب يتحرش بفتاة في الطائف يثير الجدل

الطائف (صدى):
آثار مقطع فيديو متداول، لشاب بالطائف يقوم بفعل خادش للحياء بيده داخل إحدى السيارات، استياء المواطنين.

وأكد متداولو الفيديو، أن الشاب كان يتحرش بموظفة في إحدى المطاعم في الطائف، وقام بتلك الحركة غير الأخلاقية، غير مكترث بالمارة.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق تحت عنوان ‏‎"متحرش ماك الطايف"، فيما كانت ردود الأفعال على الهاشتاق متفاوتة ما بين أن البعض يؤكد أن تلك الفعلة من باب الفكاهة، بينما اعتبر آخرون أن مافعله الشاب متنافيا للأخلاق الاجتماعية، وطالبوا بالقبض عليه ومحاسبته.

علق مغرد على الهاشتاق قائلت: "فيه عينات كثيرة مثله وأخس منه، وحلال فيهم ونتمنى يتم عقابهم باقصى العقوبات".

‏‎وقال مغرد آخر : "غلطان ولازم يتعاقب"، كما علق مغرد: "‏المفترض إيصال المقطع للجهات المختصة وهي تقدر العقوبه سواء تغريم أو تشهير" .

ودافع البعض عن الشاب، حيث قال أحد المغردين:" ليه الناس صارت تحب التشهير و التصوير ؟ وليه حكمتو عليه متحرش من مقطع كم ثانية طيب تدرون وش صار بينهم ؟".

وأضاف مغرد آخر: لا ابرر هذه الحركة المشينة التي عملها ولكن ربما أتت من باب الفكاهة وأرجو عدم الحكم على الموضوع من هذه الثواني"، فيما طالب مغرد برفع قضية تشهير على مصور الفيديو .

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خيبه الله فوق ما خيبه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خيبه الله فوق ما خيبه

أخر الأخبار

ميلان يقهر سبارتا براغ بثلاثية في الدوري الأوروبي وهزيمة مفاجئة لتوتنهام
ميلان يقهر سبارتا براغ بثلاثية في الدوري الأوروبي وهزيمة مفاجئة لتوتنهام
Time منذ 30 دقيقة Views 1400
الهشبول: النصر من عام 1410 لم يحقق كأس الملك لكن جحفلي الله يهديه خرب الموضوع
الهشبول: النصر من عام 1410 لم يحقق كأس الملك لكن جحفلي الله يهديه خرب الموضوع
Time منذ 37 دقيقة Views 248
أب يخترع تطبيق لتعطيل هاتف ابنه بعد تجاهل رسائله
أب يخترع تطبيق لتعطيل هاتف ابنه بعد تجاهل رسائله
Time منذ 38 دقيقة Views 406
وليد الفراج يرد على مغرد : كنت أتوقع التأجيل للفرق التي عندها حالات كورونا
وليد الفراج يرد على مغرد : كنت أتوقع التأجيل للفرق التي عندها حالات كورونا
Time منذ 43 دقيقة Views 276
لاعب النصر السابق : فيتوريا عليه ملاحظات من أيام سعود السويلم
لاعب النصر السابق : فيتوريا عليه ملاحظات من أيام سعود السويلم
Time منذ 45 دقيقة Views 243
المرور يوضح عقوبة استخدام لوحات مركبات غير نظامية
المرور يوضح عقوبة استخدام لوحات مركبات غير نظامية
Time منذ 48 دقيقة Views 1470
تعليق النائب العام على تخصيص 500 ألف ريال لذوي المتوفين بكورونا في القطاع الصحي
تعليق النائب العام على تخصيص 500 ألف ريال لذوي المتوفين بكورونا في القطاع الصحي
Time منذ 55 دقيقة Views 1547
شاهد.. سيارة مسرعة تصطدم بأخرى في أحد رفيدة وقائدها يلوذ بالفرار
شاهد.. سيارة مسرعة تصطدم بأخرى في أحد رفيدة وقائدها يلوذ بالفرار
Time منذ ساعة Views 1811
نصائح هامة لتخفض ضغط الدم
نصائح هامة لتخفض ضغط الدم
Time منذ ساعة Views 1667
فيديو لشاب يتحرش بفتاة في الطائف يثير الجدل
فيديو لشاب يتحرش بفتاة في الطائف يثير الجدل
Time منذ ساعة Views 3328