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"الحقباني" توضح أوجه القصور في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة (فيديو)

Time منذ 47 دقيقة
Views 1782
"الحقباني" توضح أوجه القصور في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة (فيديو)

نايف السالم (صدى):
أوضحت نورة بنت محمد الحقباني المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان تفاصيل رصد الهيئة أوجه قصور في الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة.

وقالت الحقباني أن الهيئة لديها وسائل عديدة تستقبل من خلالها شكاوى حقوق الإنسان ومنها شكاوى أشخاص ذوي الإعاقة تقوم بدراستها وتتخذ الإجراءات المناسب بشأنها، مبينة أنها تستقبل الشكاوي عن طريق الحضور للهيئة وتعبئة الاستثمارة لهذا الغرض أو الموقع الالكتروني أو البريد أو الهاتف او من خلال الزيارات الميدانية

وأكدت أن جميع الجهات تجتهد لتقديم الخدمات المناسبة لأشخاص ذوي الاعاقة ، لكن تم رصد خدمات بها بعض القصور أوعدم وجود توعية كاملة بالمرافق التي تهيأت

الأشخاص ذوي الاعاقة.

وأشارت إلى أن الهيئة تعمل مع الجهات على تلافيها بدون تشكيك في عملهم المتواصل، مضيفة أنهم يتواصلون مع جميع الجهات لعمل تقارير دورية عن حالات حقوق الإنسان وأوجه القصور وإشعار الجهات ذات العلاقة بذلك.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ...
ابو محمد 😎 ✍️
اعانكم الله ونصركم ياجنود الحرمين الشريفين على عدوكم وسدد رميكم .. آمين ..
abdul
ليست قبلة عفوية. بس لا ندري كم مليون دولار بتكلّفه هذه القبلة .
ابو محمد 😎 ✍️
عود هاالتمساح ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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