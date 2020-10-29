مهاتير محمد يؤيد قتل ملايين الفرنسيين

كوالالمبور (صدى):
أيّد رئيس وزراء ماليزيا السابق، مهاتير محمد، قتل ملايين الفرنسيين على أيدي المسلمين، وذلك في تعليقه على الحادث الإرهابي بفرنسا.
وقال مهاتير محمد : " قتل الفرنسيون خلال تاريخهم الملايين من الناس. كان الكثير منهم مسلمين، وللمسلمين الحق في الغضب وقتل ملايين الفرنسيين على مذابح الماضي".
واعتبر موقع "تويتر" أن التغريدة تنتهك قوانينه بشأن تمجيد العنف، إلا أنه لم يحذفها وقرر أنه قد يكون من مصلحة الجمهور أن تظل التغريدة متاحة.
وذكر مهاتير، أنه " بما أنك (يقصد إيمانويل ماكرون) تحمّل الإسلام والمسلمين ما فعله شخص غاضب، فمن حق المسلمين معاقبة فرنسا (...)".
ووقع صباح اليوم الخميس، حادث طعن في كنيسة بفرنسا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وذلك بعد أيام من حادث قتل مُدرس فرنسي.