الأعداد السابقة للصحيفة

مهاتير محمد يؤيد قتل ملايين الفرنسيين

Time منذ ساعة
Views 1859
Comment 1
مهاتير محمد يؤيد قتل ملايين الفرنسيين

كوالالمبور (صدى):
أيّد رئيس وزراء ماليزيا السابق، مهاتير محمد، قتل ملايين الفرنسيين على أيدي المسلمين، وذلك في تعليقه على الحادث الإرهابي بفرنسا.

وقال مهاتير محمد : " قتل الفرنسيون خلال تاريخهم الملايين من الناس. كان الكثير منهم مسلمين، وللمسلمين الحق في الغضب وقتل ملايين الفرنسيين على مذابح الماضي".

واعتبر موقع "تويتر" أن التغريدة تنتهك قوانينه بشأن تمجيد العنف، إلا أنه لم يحذفها وقرر أنه قد يكون من مصلحة الجمهور أن تظل التغريدة متاحة.

وذكر مهاتير، أنه " بما أنك (يقصد إيمانويل ماكرون) تحمّل الإسلام والمسلمين ما فعله شخص غاضب، فمن حق المسلمين معاقبة فرنسا (...)".

ووقع صباح اليوم الخميس، حادث طعن في كنيسة بفرنسا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وذلك بعد أيام من حادث قتل مُدرس فرنسي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ...
ابو محمد 😎 ✍️
اعانكم الله ونصركم ياجنود الحرمين الشريفين على عدوكم وسدد رميكم .. آمين ..
abdul
ليست قبلة عفوية. بس لا ندري كم مليون دولار بتكلّفه هذه القبلة .
ابو محمد 😎 ✍️
عود هاالتمساح ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. قانوني: "لامبرر لفحص الأعضاء التناسلية للنساء في مطار الدوحة"
بالفيديو.. قانوني: "لامبرر لفحص الأعضاء التناسلية للنساء في مطار الدوحة"
Time منذ 18 دقيقة Views 1411
شاهد.. ميلانيا تدعم زوجها أخيرا بقبلة أمام الكاميرات
شاهد.. ميلانيا تدعم زوجها أخيرا بقبلة أمام الكاميرات
Time منذ 36 دقيقة Views 751
"الحقباني" توضح أوجه القصور في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة (فيديو)
"الحقباني" توضح أوجه القصور في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة (فيديو)
Time منذ 47 دقيقة Views 1775
حرس الحدود يخلي بحاراً سريلانكياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر
حرس الحدود يخلي بحاراً سريلانكياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر
Time منذ 53 دقيقة Views 1472
زواج لعروس قصيرة القامة
زواج لعروس قصيرة القامة
Time منذ 56 دقيقة Views 468
الفنان خالد عبدالرحمن رايق في رحلة برية
الفنان خالد عبدالرحمن رايق في رحلة برية
Time منذ 56 دقيقة Views 518
انتبه من التمساح
انتبه من التمساح
Time منذ 57 دقيقة Views 427
بالفيديو.. القادسية يفوز على التعاون في الدقائق الأخيرة
بالفيديو.. القادسية يفوز على التعاون في الدقائق الأخيرة
Time منذ 57 دقيقة Views 1692
بالفيديو.. لحظة اعتراض وتدمير طائرات الحوثيين المفخخة
بالفيديو.. لحظة اعتراض وتدمير طائرات الحوثيين المفخخة
Time منذ ساعة Views 1766
مهاتير محمد يؤيد قتل ملايين الفرنسيين
مهاتير محمد يؤيد قتل ملايين الفرنسيين
Time منذ ساعة Views 1859