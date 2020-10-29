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"التجارة" تشهر بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في تجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية

Time منذ ساعة
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"التجارة" تشهر بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في تجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية

الرياض (صدى):
شهّرت وزارة التجارة، بمواطن ومقيم من جنسية سورية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن المتستر للمقيم المتستر عليه من مزاولة نشاط التجارة في تجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية وتأجير المعدات بمحافظة طبرجل التابعة لمنطقة الجوف.

وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا والمتضمن تغريم المخالفين بغرامة مالية قدرها 550 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وجاء ذلك بعد الاشتباه بحالة التستر في نشاط المخالفين، وأثناء تفتيش ومعاينة المقر تبين تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة الأعلاف وبيع المحاصيل الزراعية وتأجير المعدات الزراعية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ...
ابو محمد 😎 ✍️
اعانكم الله ونصركم ياجنود الحرمين الشريفين على عدوكم وسدد رميكم .. آمين ..
abdul
ليست قبلة عفوية. بس لا ندري كم مليون دولار بتكلّفه هذه القبلة .
ابو محمد 😎 ✍️
عود هاالتمساح ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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