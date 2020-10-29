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اللقاح السعودي الصيني في انتظار الإجازة من هيئة الغذاء والدواء (فيديو) 

Time منذ 19 دقيقة
Views 1465
اللقاح السعودي الصيني في انتظار الإجازة من هيئة الغذاء والدواء (فيديو) 

الرياض (صدى):
عقد مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية " كيمارك "  اتفاقية مع شركة صينية " سينوفاك " للتعامل مع 7 آلاف ممارس صحي.

وأخذت الإجازة للتعامل مع اللقاح من ناحية الأخلاقيات الطبية السريرية عن طريق مركز  الملك عبدالله للحرس الوطني، لكن في انتظار الموافقة النهائية من قبل الهيئة  العامة للغذاء والدواء. 

ووصل اللقاح للتجربة السريرية الثالثة، كما يسبب اللقاح في البداية " حرارة وصداع خفيف "، الذي يعتبر أمرا  طبيعيا عند تناول أي لقاح.

وكانت وحدة اللقاحات في ‎ مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية " كيمارك " أختيرت ضمن 10 جهات عالمية لإجراء اختبارات تهدف لتوحيد معايير بيولوجية لتقييم اللقاحات المختلفة ضد "كوفيد - ١٩" وكجزء من تحالف دولي من قبل منظمات الـ WHO و CEPI و NIBSC.

يذكر أن وزارة الصحة سجلت اليوم الخميس  (435) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (346.482) حالة، كما سُجلت (455) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين  إلى (333.005) حالة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي يسمونه // كفخ كف مخفف ...
ابو محمد 😎 ✍️
اعصابتس ياسواقه .. ياا دريوليه ..
ابو محمد 😎 ✍️
باديء ذي بدء .. لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اولا ً .. رجاءاً صححوا الخطأ التالي : ( ترك وحيدا داخل منزل أسرته لمدة 9 سنوات ما أدى لوفاته جوعا ... ) .. انها 9 ايام وليست 9 سنوات .. .. ثانياً .. الخطا مشترك من الوالدين والأقربين كذالك ، ما احد سأل .. .. وآخراً وليس أخيراً ، وقبل هذا وذاك ، الله لا يبلانا باالفواجع .. اللهم آمين ..
QLQ
... بلد من 30 سنه يجمع في المجرمين لستثمارهم
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...

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