إتاحة لعبة الجولف مجانا للمواطنات (فيديو)

نواف السالم (صدى):
أعلنت جولف السعودية عن إطلاق المبادرة الرياضية الأولى من نوعها على مستوى العالم وهي نادي السيدات.
وتتاح للسيدات في جميع أنحاء المملكة تجربة لعبة الجولف مجانا وذلك بدءًا من نوفمبر المقبل، كما سيفتح النادي أبوابه لجميع السيدات السعوديات.
وسيقدم النادي عضوية مجانية تشمل حصصا في الجولف وميزة الدخول إلى ملعب تصويب الكرات وجولات في ثلاثة ملاعب مختلفة ذات ال18 حفرة.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لجولف السعودية ماجد السرور، إن المبادرة للسيدات هي الأولى من نوعها على الصعيد العالمي والدولي والمحلي.
وأوضح السرور خلال حواره بقناة الإخبارية أن الهدف من إقامة نادي للسيدات هو إشراك المرأة السعودية بفعاليات ترتقي بأدائها وتمنحها مزيد من الصحة، لافتا إلى مشاركة نجمات عالميات في الفعاليات.
وتابع السرور أن الاستعدادات تسير بشكل جيد، وسنقدم بطولة جيدة للجميع، لافتا:" خلال الخمس سنوات القادمة سيتم تهيئة الفتيات السعوديات لخوض مثل هذه البطولة ".