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بالفيديو.. "الأمن البيئي" يكشف عن 3 محاذير عند إشعال النار بالقرب من النباتات

Time منذ 59 دقيقة
Views 1482
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بالفيديو.. "الأمن البيئي" يكشف عن 3 محاذير عند إشعال النار بالقرب من النباتات

الرياض (صدى):
بالتزامن مع حريقي تنومة وسودة عسير، طالبت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي بأخذ الاحتياطات اللازمة عند إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية.

ونشر "الأمن البيئي" مقطع فيديو حذر فيه من عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نشوب حريق أو الإضرار بالغطاء النباتي، وإشعال النيران بالقرب من الأشجار، وعدم استخدام موقد وإشعال الحطب.

وفي وقت سابق، كانت قوات الأمن البيئي قد أعلنت عن عقوبة إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 ريال إلى 50 ألف ريال مع إصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي يسمونه // كفخ كف مخفف ...
ابو محمد 😎 ✍️
اعصابتس ياسواقه .. ياا دريوليه ..
ابو محمد 😎 ✍️
باديء ذي بدء .. لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اولا ً .. رجاءاً صححوا الخطأ التالي : ( ترك وحيدا داخل منزل أسرته لمدة 9 سنوات ما أدى لوفاته جوعا ... ) .. انها 9 ايام وليست 9 سنوات .. .. ثانياً .. الخطا مشترك من الوالدين والأقربين كذالك ، ما احد سأل .. .. وآخراً وليس أخيراً ، وقبل هذا وذاك ، الله لا يبلانا باالفواجع .. اللهم آمين ..
QLQ
... بلد من 30 سنه يجمع في المجرمين لستثمارهم
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...

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