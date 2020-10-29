الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. "متحدث التجارة" يشرح طرق التأكد من صحة التخفيضات

Time منذ 28 دقيقة
Views 1498
Comment 1
بالفيديو.. "متحدث التجارة" يشرح طرق التأكد من صحة التخفيضات

الرياض (صدى):
طالب المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، المتسوقين بالتأكد من أن تخفيضات المحلات والمتاجر والإلكترونية حقيقة وليست وهمية.

وأكد "الحسين"، أنه يحق لكل متسوق رفع بلاغ تجاري على التخفيضات الوهمية ليتم ضبط المنشأة المخالفة وإيقاع العقوبات النظامية عليها .

وأشار إلى أن وزارة التجارة تشترط على المحلات والمتاجر الإلكترونية، الحصول على ترخيص وإبرازه في مكان واضح للمستهلك، ووضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل التخفيض وبعده.

وأفاد بأنه يمكن التأكد بسهولة من صحة التخفيض، عن طريق مسح "الباركود" الخاص بالمنتج عبر تطبيق "تخفيضات"، وإذا كان العرض من متجر إلكتروني يُمكن التأكد من موثوقيته من منصة "معروف".

Time واتساب

أحدث التعليقات

العدناني
يعني لا وصل الولد 21 يدبر أموره على كذا يورث له الثمانمائة الف أحسن
زاير
سبحان الله شمسان في الصين.
ابوسامي
ليش انتم ماتأكدون ياوزارة التجارة
ابوسامي
ان شاء الله مارايح ترتحون لين تطردون رئيسكم المتطرف الخنزير
عنتر فاضي جيبه
شفاه الله وعافاه والبسه ثوب الصحه والعافيه

أخر الأخبار

بالفيديو.. تنازل عائلة السعدون عن قاتل أبيهم لوجه الله
بالفيديو.. تنازل عائلة السعدون عن قاتل أبيهم لوجه الله
Time منذ 49 ثانية Views 1051
عامل يستدرج طفلة بالحلوى ويحاول اغتصابها 
عامل يستدرج طفلة بالحلوى ويحاول اغتصابها 
Time منذ 6 دقائق Views 175
ظرف صحي طارئ يمنع تركي آل الشيخ من العودة إلى الرياض
ظرف صحي طارئ يمنع تركي آل الشيخ من العودة إلى الرياض
Time منذ 12 دقيقة Views 1369
أبطال الدفاع المدني يسجدون بعد السيطرة على " حريق السودة "
أبطال الدفاع المدني يسجدون بعد السيطرة على " حريق السودة "
Time منذ 16 دقيقة Views 1338
الأميرة هيا بنت خالد: اكتشفنا 3000 متغير وراثي موجودة في المجتمع السعودي
الأميرة هيا بنت خالد: اكتشفنا 3000 متغير وراثي موجودة في المجتمع السعودي
Time منذ 21 دقيقة Views 1386
بالفيديو.. "متحدث التجارة" يشرح طرق التأكد من صحة التخفيضات
بالفيديو.. "متحدث التجارة" يشرح طرق التأكد من صحة التخفيضات
Time منذ 28 دقيقة Views 1498
تمزح مع بائع التمر
تمزح مع بائع التمر
Time منذ 34 دقيقة Views 368
تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى إشعار آخر
تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى إشعار آخر
Time منذ 34 دقيقة Views 1424
حديث سعيد العويران قبل لقاء الشباب والنصر
حديث سعيد العويران قبل لقاء الشباب والنصر
Time منذ 35 دقيقة Views 362
لحظة انفجار اطار سيارة في وجه عامل
لحظة انفجار اطار سيارة في وجه عامل
Time منذ 35 دقيقة Views 230