تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى إشعار آخر

وكالات (صدى):
قرّر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي، وكذلك نهائي البطولة، إلى أجل غير مسمى.
وقال "كاف" في بيان له: " بناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد المباراة النهائية، المناقشات الرسمية جارية لتحديد أفضل موعد ممكن، في هذه المرحلة ليس هناك ما هو مناسب لأصحاب المصلحة".
يشار إلى أن الزمالك كان قد فاز على الرجاء في ذهاب نصف نهائي البطولة، إلا أنه تم تأجيل مباراة الإياب؛ نظرًا لإصابة عدد من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا المستجد.
وتأهل الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، بعدما فاز عليها ذهابًا وإيابًا بخمسة أهداف مقابل هدف.