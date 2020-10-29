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الأميرة هيا بنت خالد: اكتشفنا 3000 متغير وراثي موجودة في المجتمع السعودي

Time منذ 21 دقيقة
Views 1386
الأميرة هيا بنت خالد: اكتشفنا 3000 متغير وراثي موجودة في المجتمع السعودي

نايف السالم (صدى):
أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، نجاح برنامج الجينوم، في توثيق 7500 متغير مسبِّب للأمراض الوراثية والجينية بالمملكة.

وقالت مديرة مركز تقنية الموروثات في برنامج الجينوم السعودي،" الأميرة هيا بنت خالد " لـ قناة " الإخبارية " : اكتشفنا 3000 متغير وراثي موجودة في المجتمع السعودي، حيث أننا نستخدم أحدث التقنيات في تحليل البيانات.

وأكدت أن البرنامج يسهم في تحسين طرق علاج الأمراض عن طريق الكشف عن التركيبة الوراثية والجينية للفرد، وإعطاء المريض الدواء المناسب لتركيبته الوراثية والجينية.

وأشارت إلى أن البرنامج يساعد على كشف المبكر عن بعض الأمراض المزمنة التي لها مسببات جينية مثل: سرطان القولون والثدي والدماغ وأمراض القلب والأمراض العصبية، حيث تم دراسة أكثر من 1230 مرضاً وراثياً نادراً.

ويذكر أن هذا البرنامج، من أحد أهم المشروعات الرائدة لتحقيق «رؤية 2030»، والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، والذي تنفذه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالشراكة مع وزارة الصحة وعدد من المستشفيات ومراكز الأبحاث والجامعات.

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أحدث التعليقات

العدناني
يعني لا وصل الولد 21 يدبر أموره على كذا يورث له الثمانمائة الف أحسن
زاير
سبحان الله شمسان في الصين.
ابوسامي
ليش انتم ماتأكدون ياوزارة التجارة
ابوسامي
ان شاء الله مارايح ترتحون لين تطردون رئيسكم المتطرف الخنزير
عنتر فاضي جيبه
شفاه الله وعافاه والبسه ثوب الصحه والعافيه

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