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كورونا يُصيب النصر ومسحة طبية عاجلة لـ اللاعبين

Time منذ 46 دقيقة
Views 1929
كورونا يُصيب النصر ومسحة طبية عاجلة لـ اللاعبين

نواف السالم (صدى):
أجرى نادي النصر مسحة طبية جديدة للاعبيه، بعد إصابة ثلاث لاعبين من الفريق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان المغربي عبدالرزاق حمدالله، قد خضع لمسحة طبية أمس الأربعاء، وتبيّن سلامته من الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن اللاعبين الثلاث الذين أصيبوا بكورونا هم " يحيى الشهري، وليد عبدالله، وعبدالعزيز الدوسري ".

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه النصر لمواجهة نظيره الشباب يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي سياق آخر، فشل النصر في حصد أي نقاط في الجولتين الماضيتين من الدوري، إذ خسر أمام الفتح والتعاون، فيما حمّل النقاد مدرب الفريق روي فيتوريا المسؤولية كاملة عن النتائج السيئة.

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ابو محمد 😎 ✍️
ماله حق ...
ابو محمد 😎 ✍️
اللعب يلعب على هله ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكتب لنا الخير حيث كان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخيبه فوق ما خيبه

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