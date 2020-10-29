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أنباء عن نقل البطولات الآسيوية والدوري الألماني عبر القنوات الرياضية السعودية
منذ ساعة
1835
نواف السالم (صدى):
كشفت أنباء، عن نقل البطولات الآسيوية والدوري الألماني لكرة القدم، على القنوات الرياضية السعودية، ابتداءًا من عام 2021.
ولم تُصدر القنوات الرياضية السعودية أي تصريحات بشأن هذا الأمر.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ماله حق ...
ابو محمد 😎 ✍️
اللعب يلعب على هله ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكتب لنا الخير حيث كان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخيبه فوق ما خيبه
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