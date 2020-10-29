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حقيقة إصابة عبدالرزاق حمدالله بفيروس كورونا

Time منذ 16 دقيقة
Views 1537
حقيقة إصابة عبدالرزاق حمدالله بفيروس كورونا

طلال الغامدي (صدى):
تردّدت أنباء خلال اليومين الماضيين، عن إصابة لاعب نادي النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وكشفت مصادر إعلامية، بأن اللاعب أجرى مسحة مساء أمس الأربعاء وتبيّن سلامته من الإصابة بالفيروس اليوم الخميس.

وأكدت تقارير في وقت سابق، أن ثلاثي النصر، "وليد عبد الله، وعبد العزيز الدوسري، ويحيى الشهري"، أُصيبوا بالفيروس.

يشار إلى النصر يستعد لمواجهة الشباب يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل النصر في حصد أي نقاط في الجولتين الماضيتين من الدوري، إذ خسر أمام الفتح والتعاون، فيما حمّل النقاد مدرب الفريق روي فيتوريا المسؤولية كاملة عن النتائج السيئة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مع انكاري لما قامت به هذه المخلوقه ،،، .. إلا اني اتسائل ، هل هذا من طهارة الإمارااات ..!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
مقروود وباالنهايه مصيوود ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
عدو الخونة
المهم بلال وسمية وخالهم ورجل خالتهم وسواقهم وولد عمة ابوهم واما الدواعش والمرتزقة فموزة ستدفع

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