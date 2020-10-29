حقيقة إصابة عبدالرزاق حمدالله بفيروس كورونا

طلال الغامدي (صدى):
تردّدت أنباء خلال اليومين الماضيين، عن إصابة لاعب نادي النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وكشفت مصادر إعلامية، بأن اللاعب أجرى مسحة مساء أمس الأربعاء وتبيّن سلامته من الإصابة بالفيروس اليوم الخميس.
وأكدت تقارير في وقت سابق، أن ثلاثي النصر، "وليد عبد الله، وعبد العزيز الدوسري، ويحيى الشهري"، أُصيبوا بالفيروس.
يشار إلى النصر يستعد لمواجهة الشباب يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفشل النصر في حصد أي نقاط في الجولتين الماضيتين من الدوري، إذ خسر أمام الفتح والتعاون، فيما حمّل النقاد مدرب الفريق روي فيتوريا المسؤولية كاملة عن النتائج السيئة.