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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 215.33 نقطة ليقفل عند مستوى 7907.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 356 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 395 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 191 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، وبن داود، والأندلس ، وبوان، وأسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخزف السعودي، والجزيرة ريت، ومعدنية، وشمس، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 10%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وزين السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأمانة للتأمين، والأسماك، وبن داود، و الراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 485.61 نقطة ليقفل عند مستوى 16158.77نقطة، وبتداولات بلغت 65 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 621 ألف سهم تقاسمتها 2055 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مع انكاري لما قامت به هذه المخلوقه ،،، .. إلا اني اتسائل ، هل هذا من طهارة الإمارااات ..!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
مقروود وباالنهايه مصيوود ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
عدو الخونة
المهم بلال وسمية وخالهم ورجل خالتهم وسواقهم وولد عمة ابوهم واما الدواعش والمرتزقة فموزة ستدفع

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