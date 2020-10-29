سخرية عارمة من شيخ قطري بسبب باريس سان جيرمان

ماجد القزيز (صدى):
أثار الشيخ القطري فيصل بن جاسم آل ثاني سخرية عارمة على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " بعد دعوته الغريبة لشراء المنتجات التركية مقابل مقاطعة المنتجات الفرنسية .
وأكد الشيخ القطري، أن تركيا أولى بالدعم من فرنسا، متناسيًا متاجرة رجب طيب أردوغان وإعلامه بالدين طوال الوقت؛ لخدمة مصالحهم الاستعماية.
وانهالت عليه التعليقات الساخرة من سياسة " أردوغان " المعتدية على الدول العربية والإسلامية ودعمه للتنظيمات الإرهابية .
وطالب المغردون بخطوة قطرية جادة لشراء نادي غلطة سراي التركي بدلاً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي .
وقال أحد المغردين : إذا عليكم أن تبيعوا باريس سان جيرمان وتشتروا نادي غلطة سراي التركية .
وقال آخر : ابدأ بنفسك وبيع باريس سان جيرمان واشتري غلطة سراي .. الله من الخرط الفاض ، وغيرها من التعليقات الساخرة .