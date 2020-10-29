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سخرية عارمة من شيخ قطري بسبب باريس سان جيرمان

Time منذ ساعة
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سخرية عارمة من شيخ قطري بسبب باريس سان جيرمان

ماجد القزيز (صدى):
أثار الشيخ القطري فيصل بن جاسم آل ثاني سخرية عارمة على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " بعد دعوته الغريبة لشراء المنتجات التركية مقابل مقاطعة المنتجات الفرنسية .

وأكد الشيخ القطري، أن تركيا أولى بالدعم من فرنسا، متناسيًا متاجرة رجب طيب أردوغان وإعلامه بالدين طوال الوقت؛ لخدمة مصالحهم الاستعماية.

وانهالت عليه التعليقات الساخرة من سياسة " أردوغان " المعتدية على الدول العربية والإسلامية ودعمه للتنظيمات الإرهابية .

وطالب المغردون بخطوة قطرية جادة لشراء نادي غلطة سراي التركي بدلاً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي .

وقال أحد المغردين : إذا عليكم أن تبيعوا باريس سان جيرمان وتشتروا نادي غلطة سراي التركية .

وقال آخر : ابدأ بنفسك وبيع باريس سان جيرمان واشتري غلطة سراي .. الله من الخرط الفاض ، وغيرها من التعليقات الساخرة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مع انكاري لما قامت به هذه المخلوقه ،،، .. إلا اني اتسائل ، هل هذا من طهارة الإمارااات ..!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
مقروود وباالنهايه مصيوود ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
عدو الخونة
المهم بلال وسمية وخالهم ورجل خالتهم وسواقهم وولد عمة ابوهم واما الدواعش والمرتزقة فموزة ستدفع

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