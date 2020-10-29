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الصحة: تسجيل 435 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 455 حالة

Time منذ ساعة
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الصحة: تسجيل 435 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 455 حالة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل (435) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (346.482) حالة، كما سُجلت (455) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (333.005) حالة.

وأوضحت الصحة، أنه قد بلغ عدد الوفيات (5.363) حالة وذلك بإضافة (15) حالة وفاة جديدة، مشيرةً إلى المدينة المنورة تصدرت الإصابات بـ 47 حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مع انكاري لما قامت به هذه المخلوقه ،،، .. إلا اني اتسائل ، هل هذا من طهارة الإمارااات ..!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
مقروود وباالنهايه مصيوود ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
عدو الخونة
المهم بلال وسمية وخالهم ورجل خالتهم وسواقهم وولد عمة ابوهم واما الدواعش والمرتزقة فموزة ستدفع

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