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السفارة الفرنسية: نثق في سلطات المملكة لكشف ملابسات حادث الطعن

Time منذ ساعة
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السفارة الفرنسية: نثق في سلطات المملكة لكشف ملابسات حادث الطعن

جدة (صدى):
أصدرت السفارة الفرنسية في جدة ، بيانًا بشأن حادث الطعن الذي استهدف حارس أمن السفارة، والذي أعلنت الجهات الأمنية عن القبض على المُتسبب.

وأدانت السفارة، ما وصفته بـ"الاعتداء الأثيم ضد منشأة دبلوماسية"، مؤكدة دعمها التام للضحية.

وأعربت عن ثقتها في السلطات السعودية من أجل كشف ملابسات الحادث وضمان أمن المنشآت والجالية الفرنسية في المملكة.

ودعت السفارة، مواطنيها في المملكة إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة.

وأضافت أن قوى الأمن السعودية قامت على الفور بتوقيف الجاني، فيما نُقل حارس الأمن إلى المستشفى، حيث وضعه الصحي لا يدعو للقلق.

وأعلنت شرطة مكة المكرمة في وقت سابق اليوم الخميس، عن القبض على مواطن، بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرض حارس الأمن لإصابات طفيفة.

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القبض على مواطن اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مع انكاري لما قامت به هذه المخلوقه ،،، .. إلا اني اتسائل ، هل هذا من طهارة الإمارااات ..!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
مقروود وباالنهايه مصيوود ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
عدو الخونة
المهم بلال وسمية وخالهم ورجل خالتهم وسواقهم وولد عمة ابوهم واما الدواعش والمرتزقة فموزة ستدفع

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