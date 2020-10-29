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صورة نادرة لشباب يبيعون الجراد ويزنونه في سوق الظهران
منذ ساعة
720
1
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
مع انكاري لما قامت به هذه المخلوقه ،،، .. إلا اني اتسائل ، هل هذا من طهارة الإمارااات ..!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
مقروود وباالنهايه مصيوود ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
عدو الخونة
المهم بلال وسمية وخالهم ورجل خالتهم وسواقهم وولد عمة ابوهم واما الدواعش والمرتزقة فموزة ستدفع
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