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"الزكاه والدخل" توضح طريقة استفادة المنشآت من مبادرة الإعفاء من الغرامات

Time منذ ساعة
Views 1567
"الزكاه والدخل" توضح طريقة استفادة المنشآت من مبادرة الإعفاء من الغرامات

الرياض (صدى):
جددت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الخميس التأكيد على مبادرة الإعفاء من الغرامات .

وأوضحت " الزكاه والدخل " أن مبادرة الإعفاء من الغرامات تشمل عدداً من حالات الإعفاء منها دعاوى الإعتراضات القائمة لدى الأمانة العامة للجان الضريبية قبل 30 سبتمبر 2020 م .

وأكدت أن أي شركة لها طلب ستوية على اعترض قائم أو دعوى مقيدة لدى الأمانة العامة للجان الضريبيةقبل 30 سبتمبر 2020 م ، تطلب فيه إعادة النظر في قرار الهيئة بشأن الضريبة المستحقة وفرض غرامة التأخير بتقديم الإقرار .

وأوضحت أن الهيئة تعفي المكلف من غرامة التأخر في تقديم الإقرار بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة المرتبطة بالغرامات المفروضة محل طلب التسوية وتوثيق موافقة المكلف على التنازل وفق الإجراءات .

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مع انكاري لما قامت به هذه المخلوقه ،،، .. إلا اني اتسائل ، هل هذا من طهارة الإمارااات ..!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
مقروود وباالنهايه مصيوود ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
عدو الخونة
المهم بلال وسمية وخالهم ورجل خالتهم وسواقهم وولد عمة ابوهم واما الدواعش والمرتزقة فموزة ستدفع

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