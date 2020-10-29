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بالصور.. بلدية بحر أبو سكينة تقوم بإزالة داخل مخطط كمب61

Time منذ 52 دقيقة
Views 1410
بالصور.. بلدية بحر أبو سكينة تقوم بإزالة داخل مخطط كمب61

ابراهيم عسيري (صدى):
أزالت بلدية بحر ابو سكينة موقع داخل مخطط كمب 61 ، وذلك بعد تعديه على مرفق حكومي داخل المخطط الذي يعد من المخططات التابعة للبلدية .

جاء ذلك بعد قيام مراقبي البلدية بالعديد من الجولات الميدانية على مختلف المواقع بمركز بحرابوسكينة ومركز خيم ، حيث تبين وجود عمارة سكنية تحت الإنشاء بمخطط كمب 61 .

من جانبه أوضح رئيس بلدية بحرابوسكينة المهندس نايف الغامدي أن البلدية تقوم بهذه الاجراءات حفاظاً على خطوط التنظيم للمخططات المعتمدة ، وتصحيح التجاوزات التي تحصل من قبل بعض المواطنين ، التي تؤثر سلباً على التنمية ومستوى تقديم الخدمات لهذه المخططات .

ويؤكد "الغامدي " على مواصلة إزالات جميع المواقع في المركزين بحرابوسكينة و خيم ، داعيا في الوقت نفسه كل المواطنين من ملاك المنازل او الاراضي داخل المخططات المعتمدة على ضرورة الإلتزام والتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة بالأتصال على رقم البلاغات 940 ليتم التعامل معه وفق ماتقتضيه المصلحة العامة .

 

 

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة الدكتورة منى عبد الحسين التي أعلنت عن ترشحها وسط تذكر قوة شخصية والده واجتهاده ما انعكس عليها . شخصية والدها وليس والده
عدو الخونة
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد... حكومتنا الرشيدة لم تالوا جهدا في دعم كل المسلمين من قبل وجود الثالولة دولة اسيادك الذين تلحن كلامك لهم انت والكلب ابو سامي ان لم تكون هو.... كان الشيخ العبودي يذهب بتكليف من رابطة العالم الاسلامي التي ترعاها السعودية الى كل بقعة على وجه الارض يعلم ان فيها تجمع اسلامي بما في ذلك الصين ايام حدتها الشيوعية وبما في ذلك الاتحاد السوفييتي... هذا وغيره مما يطرب كل مسلم ويغيض الفجار تجده مسجلا وتستطيع العثور عليه بكل سهولة لكن بالمقابل اخبر سلاطين اسيادك الشواذ ان يكفوا التظاهر بدعم الايقور ثم اذا ماثاروا تخلى عنهم واعطاهم قفاه ليبتز الصين فيهم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عادل عبدالحي حمزة
ويعد وادي نمار متنزهًا مفتوحًا، ومن أهم المعالم السياحية والأشهر والأكثر جذبًا لزوار سياح العاصمة، حيث يكتظ بالزوار خلال عطل نهاية الأسبوع ليستمتعوا بالجلوس حول بحيرته الصناعية. خلال عطلة نهاية لأسبوع وليس عطل

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