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بالصور.. تسرب مياه بمحيط منتزه سد وادي نمار يشوه مظهره الجمالي

Time منذ 46 دقيقة
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بالصور.. تسرب مياه بمحيط منتزه سد وادي نمار يشوه مظهره الجمالي

الرياض (صدى):
أظهرت صورا متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسرب المياه على إمتداد "منتزه سد وادي نمار".

ويهدد هذا التسرب الاسفلت، مما يؤدي إلى تآكله ، ويشوه المظهر العام إلى جانب أنه يسبب في وقوع الحوادث والإنزلاقات بفعل الطحالب التي تنمو فيها.

ويعد وادي نمار متنزهًا مفتوحًا، ومن أهم المعالم السياحية والأشهر والأكثر جذبًا لزوار سياح العاصمة، حيث يكتظ بالزوار خلال عطل نهاية الأسبوع ليستمتعوا بالجلوس حول بحيرته الصناعية.

ويحيط بالبحيرة أرصفة على شكل كورنيش بطول كيلومترين، بحيث تتناثر فيها أشجار النخيل، وتتوزع في جنباتها دورات المياه والأكشاك، إضافة إلى مواقع للجلوس مطلة على البحيرة، ومداخل لتنقل المتنزهين بين أطراف البحيرة والكورنيش.

 

 

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة الدكتورة منى عبد الحسين التي أعلنت عن ترشحها وسط تذكر قوة شخصية والده واجتهاده ما انعكس عليها . شخصية والدها وليس والده
عدو الخونة
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد... حكومتنا الرشيدة لم تالوا جهدا في دعم كل المسلمين من قبل وجود الثالولة دولة اسيادك الذين تلحن كلامك لهم انت والكلب ابو سامي ان لم تكون هو.... كان الشيخ العبودي يذهب بتكليف من رابطة العالم الاسلامي التي ترعاها السعودية الى كل بقعة على وجه الارض يعلم ان فيها تجمع اسلامي بما في ذلك الصين ايام حدتها الشيوعية وبما في ذلك الاتحاد السوفييتي... هذا وغيره مما يطرب كل مسلم ويغيض الفجار تجده مسجلا وتستطيع العثور عليه بكل سهولة لكن بالمقابل اخبر سلاطين اسيادك الشواذ ان يكفوا التظاهر بدعم الايقور ثم اذا ماثاروا تخلى عنهم واعطاهم قفاه ليبتز الصين فيهم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عادل عبدالحي حمزة
ويعد وادي نمار متنزهًا مفتوحًا، ومن أهم المعالم السياحية والأشهر والأكثر جذبًا لزوار سياح العاصمة، حيث يكتظ بالزوار خلال عطل نهاية الأسبوع ليستمتعوا بالجلوس حول بحيرته الصناعية. خلال عطلة نهاية لأسبوع وليس عطل

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