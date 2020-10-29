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القبض على مواطن اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة

Time منذ ساعة
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القبض على مواطن اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الخميس ، من القبض على مواطن اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة بآلة حادة.

ومن جانبه ،صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة الدكتورة منى عبد الحسين التي أعلنت عن ترشحها وسط تذكر قوة شخصية والده واجتهاده ما انعكس عليها . شخصية والدها وليس والده
عدو الخونة
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد... حكومتنا الرشيدة لم تالوا جهدا في دعم كل المسلمين من قبل وجود الثالولة دولة اسيادك الذين تلحن كلامك لهم انت والكلب ابو سامي ان لم تكون هو.... كان الشيخ العبودي يذهب بتكليف من رابطة العالم الاسلامي التي ترعاها السعودية الى كل بقعة على وجه الارض يعلم ان فيها تجمع اسلامي بما في ذلك الصين ايام حدتها الشيوعية وبما في ذلك الاتحاد السوفييتي... هذا وغيره مما يطرب كل مسلم ويغيض الفجار تجده مسجلا وتستطيع العثور عليه بكل سهولة لكن بالمقابل اخبر سلاطين اسيادك الشواذ ان يكفوا التظاهر بدعم الايقور ثم اذا ماثاروا تخلى عنهم واعطاهم قفاه ليبتز الصين فيهم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عادل عبدالحي حمزة
ويعد وادي نمار متنزهًا مفتوحًا، ومن أهم المعالم السياحية والأشهر والأكثر جذبًا لزوار سياح العاصمة، حيث يكتظ بالزوار خلال عطل نهاية الأسبوع ليستمتعوا بالجلوس حول بحيرته الصناعية. خلال عطلة نهاية لأسبوع وليس عطل

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