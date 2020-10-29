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استئناف رحلات الحافلة السياحية بالمدينة المنورة "فيديو"

Time منذ 32 دقيقة
Views 1307
استئناف رحلات الحافلة السياحية بالمدينة المنورة "فيديو"

الرياض (صدى):
استأنفت الحافلة السياحية بالمدينة المنورة رحلاتها مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتقيد بنسبة 50% من سعة الحافلة الإجمالية لتحقيق إجراءات السلامة .

قال محمد السحيمي مدير مشروع الحافلة السياحية في حديثه للاخبارية:" نلتزم بالإجراءات المعلنة من الهيئة العامة للنقل من توفير ملصقات التباعد قبل الصعود إلى الحافلة وتوفير المعقمات والتباعد داخل الحافلة والكراسي" مع التشديد علي جميع الركاب بالالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم التنقل خلال الرحلة".

وأضاف أنه يسمح للاطفال بصعود الحافلة مع ذويهم مع تشديد عليهم بالجلوس والإجراءات الاحترازية .

وأشار إلى أن الرحلة تنطلق من المسجد النبوي الشريف وتمر الحافلة على 12 نقطة أخرى منها العديد من المساجد والمعالم التاريخية والمراكز التسويق والترفيه ، وتكون مدتها 12 ساعة .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
محمد
اين دور مكافحة الفساد، شركة ترفع التعرفة ثلاث اضعاف والوقود اللي تستخدمه الشركة رخيص وتاليتها خساير
kkkk
القواطي توهقو
علي القرني
أين تقيم مباراة النصر والهلال؟
علي القرني
أين تقيم مباراة النصر والهلال؟

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