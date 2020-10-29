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قطر تعتقل مواطن قطري لسبب لا يستحق ومطالبات دولية للإفراج عنه

Time منذ ساعة
Views 2286
قطر تعتقل مواطن قطري لسبب لا يستحق ومطالبات دولية للإفراج عنه

ماجد القزيز (صدى):
أثار اعتقال السلطات القطرية للمواطن القطري " محمد السليطي " تعسفياً الغضب الدولي ضد ممارسات قطر اللاإنسانية والغير قانونية .

ووجهت منظمة العفو الدولية ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية إنتقادات للموقف القطري الغريب تجاه المواطن القطري الذي تم إعتقاله لمجرد إنتقاده قرار منعه من السفر على مواقع التواصل الإجتماعي دون أي إساءة .

وعلى الرغم من النداءات الدولية بالإفراج عن " السليطي " إلا أن قطر تصم الآذان إلا عن صوت الظلم والتجبر .

وكان " السيلطي " قد تم اعتقاله في 2017 م تعسفياً دون تهمة محددة ومُنع من الزيارات حتى من أمه وبعد خروجه فوجئ بمنعه من السفر رغم أنه كان يقيم في الولايات المتحدة ، وعندما انتقد القرار اعتقلته السلطات القطرية مرة أخرى .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
محمد
اين دور مكافحة الفساد، شركة ترفع التعرفة ثلاث اضعاف والوقود اللي تستخدمه الشركة رخيص وتاليتها خساير
kkkk
القواطي توهقو
علي القرني
أين تقيم مباراة النصر والهلال؟
علي القرني
أين تقيم مباراة النصر والهلال؟

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