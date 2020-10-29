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بالفيديو.. عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج: قدمنا سيناريوهات محتملة للعمرة

Time منذ ساعة
Views 1514
بالفيديو.. عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج: قدمنا سيناريوهات محتملة للعمرة

الرياض (صدى):
أكد عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، باسم قاضي، أن المعهد حرص على المشاركة مع اللجنة التنفيذية القائمة على العمرة الاستثنائية ووزارة الحج والعمرة ورئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الأمنية في تنظيم العمرة لهذا العام.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة السعودية، أن مشاركة المعهد تمثلت في الاستفادة من الخبرات الموجودة بها في وضع سيناريوهات محتملة في المجال الصحي، والوبائي، والتاريخي والحركة والحشود.

ونوه بأن السيناريوهات التي تم وضعها شملت ما يتعلق باحتمال ظهور موجة ثانية لجائحة كورونا.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
محمد
اين دور مكافحة الفساد، شركة ترفع التعرفة ثلاث اضعاف والوقود اللي تستخدمه الشركة رخيص وتاليتها خساير
kkkk
القواطي توهقو
علي القرني
أين تقيم مباراة النصر والهلال؟
علي القرني
أين تقيم مباراة النصر والهلال؟

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