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بالفيديو.. طبيب يحسم الجدل حول "الفترة المعدية" لمريض كورونا

Time منذ ساعة
Views 2490
بالفيديو.. طبيب يحسم الجدل حول "الفترة المعدية" لمريض كورونا

الرياض (صدى):
مع دخول فصل الشتاء ومخاوف البعض من الموجة الثانية من فيروس كورونا ازدادت التساؤلات حول الوقت الذي يكون فيه مريض كورونا معدي وكذلك الوقت الذي لا يكون معدي .

وأكد طبيب مختص على برنامج " صباحكم " المذاع على قناة" إس بي سي " الفضائية أن فترة العدوى تبدأ قبل ظهور الأعراض بيوم أو يومين لكنها تكون في ذروتها عند ظهور الأعراض كالسعال والحمي والتعب وغيرها حتى اختفاء الأعراض .

وأضاف أن العدوى الفيروسية يظل تأثيرها بالجسم فترة طويلة لذلك يظهر لبعض المتعافين نتيجة إيجابية عند إجرء الفحص لوجود تأثير للفيروس في الجسم .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
محمد
اين دور مكافحة الفساد، شركة ترفع التعرفة ثلاث اضعاف والوقود اللي تستخدمه الشركة رخيص وتاليتها خساير
kkkk
القواطي توهقو
علي القرني
أين تقيم مباراة النصر والهلال؟
علي القرني
أين تقيم مباراة النصر والهلال؟

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