بالصور.. إيران تبني منشأة نووية جديدة تحت الأرض

طهران (صدى):
بدأت إيران في بناء محطة لتجميع أجهزة الطرد المركزي بين الجبال تحت الأرض، وذلك بعد استهداف منشأتها النووية نطنز قبل أشهر.
و التقطت الأقمار الصناعية صورا لمواقع جديدة في منشأة نطنز النووية، وأكدت الصور ما اعلنه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، سابقا للوكالة أن إيران تواصل أيضًا تخزين كميات أكبر من اليورانيوم منخفض التخصيب، لكن لا يبدو أنها تمتلك ما يكفي لإنتاج سلاح حتى الآن.
وفي وقت سابق، أعلن علي أكبر صالحي، رئيس الوكالة النووية الإيرانية، للتلفزيون الحكومي، الشهر الماضي، بأنه تم استبدال المنشأة المدمرة فوق الأرض بأخرى "في قلب الجبال المحيطة بنطنز".
يذكر أن منشأة نطنز التي تعرضت لاستهداف في يوليو الماضي لما قالت إيران إنه عمل تخريبي دون الكشف عن الكثير من التفاصيل، تستضيف منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.