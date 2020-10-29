بالفيديو.. نائب حزب الشعب الجمهوري يوبخ أردوغان بعد سخريته من حملة المقاطعة

أنقرة (صدى):
وبخ النائب عن حزب الشعب الجمهوري محمد غوزلمانصور، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن ضحك بسخرية من المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية.
ووجه نائب حزب الشعب الجمهوري خطابا حادا لاردوغان قائلا: " ما الذي يجعلك تضحك وأكتر من 150 الف مواطن يعيشون علي الاموال التي ترسل من المغتربين الاتراك الذين يعملون في السعودية ويرسلون ما يقرب مبالغ كبيرة لأسرهم"
وأضاف: "كل مغترب يرسل حوالي 2000 دولار شهريا لأسرته ، ويقدمون دخل بالعملات الأجنبية تبلغ 768 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن "مشكلة المقاطعة ليست قضية للضحك ، يجب التعامل معها بجدية لأنها تؤثر على المصدرين وشركات النقل وعلى المزارعين والمنتجين وشركات السياحة والعمال والمغتربين".