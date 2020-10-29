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انتهاء أكثر من 9 آلاف قضية بالصلح منها رؤية وحضانة الأطفال

Time منذ 38 دقيقة
Views 1356
انتهاء أكثر من 9 آلاف قضية بالصلح منها رؤية وحضانة الأطفال

الرياض (صدى):
أكد تقرير عدلي ارتفاع عدد القضايا المنتهية بالصلح لتسجل 9660 قضية وبنسبة ارتفاع 27.7 % من أصل 37.480 طلب خلال العام الماضي ، شملت قضايا أحوال شخصية كطلب حضانة ورؤية الأبناء .

جاء ذلك بعد إطلاق الوزارة خدمة الصلح عن بعد التي سهلت تقديم الخدمة إلكترونياً بين أطراف النزاع بجانب تسهيل إجراءات وقواعد مكاتب المصالحة فضلاً عن ارتفاع عدد مراكز الشمل خدمت ما يزيد عن 5 آلاف عائلة في جميع مناطق المملكة .

وأتاحت تلك المراكز المتخصصة رؤية الأبناء من خلال تمكين تنفيذ القرار القضائي ، وتوفير غرف مجهزة بألعاب وهدايا الأطفال وتقديم شخصيات كرتونية تفاعلية وغيرها من الطرق .

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أحدث التعليقات

ابو علي
الله يلعنه في العقد السادس يعني ٦٠ سنه ايش ذا العالم أعوذ بالله على ارذل العمر
ابن حزم
فوضويون
ابن حزم
حسبي الله ونعم الوكيل
ابن حزم
الله المستعان
ابن حزم
الله اصلح أحوال المسلمين

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