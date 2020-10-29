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"الراجحي" يوافق على تأسيس جمعية ضيوف مكة لخدمة الحجاج والمعتمرين

Time منذ ساعة
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"الراجحي" يوافق على تأسيس جمعية ضيوف مكة لخدمة الحجاج والمعتمرين

الرياض (صدى):
وافق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على طلب تأسيس جمعية "ضيوف مكة" لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وتهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات الإرشادية والإغاثية والاجتماعية للحجاج والمعتمرين بما يتناسب مع مكانة المملكة، والترحيب والاحتفاء بهم وتوديعهم عبر المراكز والمنافذ المخصصة لذلك، إضافة إلى المشاركة مع الجهات العاملة في خدمة الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، وتشجيع الشباب وتنمية مهاراتهم على التطوع لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، حيث ستركز أنشطة الجمعية على البرامج والحملات التوعوية والتثقيف.

ويأتي هذا القرار ضمن خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية ودعم المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة.

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أحدث التعليقات

سحس - فخر العرب
وزارة الرياضيه والمسؤولين فيها إلي وضعو مبارات الهلال مع أبها . والأهلي مع النصر . يريدون الكأس للهلال واضحه جدا ناهيك عن التحكيم الأجنبي الفاشل جدا في إهدار ضربة جزاء للأهلي . والآن يقولون تسمح بحضور الجماهير . مع إحترامي لاتوجد رياضه أصلا بهذا العبث
القرشي
وهل المشاريع هاذي هي من اموال الزكاة التي أأتمنت عليها ؟ ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله وأخرون بأنه لايجوز إستخدام اموال الزكاة أو صرفها إلا لمن جاء ذكرهم في القرأن أما عدا ذلك كإستثمارها أو عمل مشاريع بها أو ماشابه فلايجوز ذلك . وهذا نص الفتوة . الحمد لله. يجب صرف الزكاة إلى أهلها المذكورين في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 . فالزكاة حق لهؤلاء الأصناف في مال الأغنياء ، فما دام أحد من هذه الأصناف موجوداً ، فالواجب أن يدفع حقه إليه ، واستثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخير دفع الزكاة إلى أهلها ، أو منع دفعها بالكلية ، إذا حصلت خسارة للمشروع وذهب رأس المال . ولهذا أفتى العلماء المعاصرون بأنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة . فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم استثمار بعض الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة . فأجاب : " وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزاً ؛ لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن , وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله " انتهى . "لقاءات الباب المفتوح" (1/67) . وهذا الوزير للأسف قد عطل حق الفقراء والمساكين في مال الله لعباده . اخذ يفتح مشاريع ليس لها أي صلة بالفقراء والمساكين خاصة ذلك المشروع الذي يتعلق بالإعلام !!! يارجل إتقي الله واعطي الفقراء والمساكين حقهم خاصة تلك التي تساعدهم على مواجهة ظروف الحياة التي اصبحت صعبة على اصحاب الرواتب العليا فمبالك بمن يأتيه الفتات الذي لايكاد يكفيه اسبوع واحد فقط . منذ أن الت إليك امور مستفيدين الضمان وهم في معاناة شديدة مع قرارات وزارتك الغريبة والعجيبة فأتقي الله وأعطي كل ذي حق حقه .
زاير
هي جربت كل الرجاله .
عبدالله محمد الشهري
صاحب التعليق رقم (1) يجب التأكد منه على خلفية كلامه اللي يقول ماهم اللي أحرق وإنه مجرد خبر أمام الإعلام. هذا ينكر جهود رجال الأمن ويتهمهم بأنهم يعملون أمام الإعلام فقط. يجب التأكد من كلامه وتبريراته وتكذيب الخبر حتى يعرف قيمة رجال أمننا الأشاوس الذي يعيش في ظل الأمن بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الساهرون على راحة المواطنين والمقيمين إن كان مقيماً في المملكة .
احمد
النصراويين يحضرون بس

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