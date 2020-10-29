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تذبذب أسعار النفط.. وخام “برنت” عند 39.15 دولار للبرميل

Time منذ ساعة
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تذبذب أسعار النفط.. وخام “برنت” عند 39.15 دولار للبرميل

وكالات (صدى):
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق لتعكس تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار .

وارتفعت العقود الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر لأسعار خام النفط “نيمكس” 0.19%، وفي تمام الساعة 06:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، عند مستويات 37.46 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 37.39دولار للبرميل، بينما عقود خام “برنت” 0.03% لتتداول عند 39.15 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.16دولار للبرميل.

في حين انخفض مؤشر الدولار 0.04% إلى 93.40 مقارنة بالافتتاحية عند 93.43.

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أحدث التعليقات

ابو علي
الله يلعنه في العقد السادس يعني ٦٠ سنه ايش ذا العالم أعوذ بالله على ارذل العمر
ابن حزم
فوضويون
ابن حزم
حسبي الله ونعم الوكيل
ابن حزم
الله المستعان
ابن حزم
الله اصلح أحوال المسلمين

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