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شارع العينية قبل وبعد توسعة الملك فهد رحمه الله
منذ 4 دقائق
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حتى الزواج في 2020 صار بالغصب.
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صح النار كلها مجانين ... الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه.
تركي ابن حميد
اعوذ بالله من الحسد حاسدينه حتى على شيلة الجزمة...
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