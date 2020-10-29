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شارع العينية قبل وبعد توسعة الملك فهد رحمه الله

Time منذ 4 دقائق
Views 136
شارع العينية قبل وبعد توسعة الملك فهد رحمه الله

(صدى):

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أحدث التعليقات

نهى حشاد
لماذا تكفر اهل الكتاب؟ اليهود مؤمنون بالله موحدون على ملة إبراهيم
تركي ابن حميد
حتى الزواج في 2020 صار بالغصب.
تركي ابن حميد
صح النار كلها مجانين ... الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه.
تركي ابن حميد
اعوذ بالله من الحسد حاسدينه حتى على شيلة الجزمة...
أبو صالح
تمثيل

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