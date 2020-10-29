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الحصيني يعلن بدء المنزلة الثانية من الوسم ويحدد مدته وعلاماته

Time منذ ساعة
Views 1661
الحصيني يعلن بدء المنزلة الثانية من الوسم ويحدد مدته وعلاماته

الرياض (صدى):
قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم وهو السماك

وايامه 13 يوما.

وقال الحصيني في سلسلة تغريدات عبر تويتر أن المنزلة الثانية من منازل الوسم هي النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية، تزداد فيها برودة الأجواء ليلا ؛وتخف الحرارة نسبيا نهارا، وغزير المطر، كما تقل الرغبة لشرب الماء لإزدياد البرودة مع تقدم الأيام

وأضاف: " تنتشر في هذا الوسم أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة نزلات البرد من زكام وانفلونزا بسبب التقلبات الجوية، يستمر فيه زيادة الليل"

‏وأشار الحصيني إلى أنه تبدأ فيه زراعة القمح والشعير في وسط المملكة، وتزرع البقول والخضار والورقيات، تسمد الأشجار".

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أحدث التعليقات

ابو علي
الله يلعنه في العقد السادس يعني ٦٠ سنه ايش ذا العالم أعوذ بالله على ارذل العمر
ابن حزم
فوضويون
ابن حزم
حسبي الله ونعم الوكيل
ابن حزم
الله المستعان
ابن حزم
الله اصلح أحوال المسلمين

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